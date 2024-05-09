行政院會今通過「打詐新四法」，為避免黑莓卡和非本國籍人士預付卡淪為詐欺工具，NCC研擬「詐欺犯罪危害防制條例」草案電信防詐措施，將連接入出境資料庫、勞動部外國人動態查詢系統，追溯用戶和使用人資料，非本國籍人士出境後，預付卡將限制或停止相關服務。

NCC指出，該部分由電信事業就四大面向配合防詐，包含落實電信服務核對及登錄機制、阻絕利用電信服務從事詐欺之用戶、防止電信服務任意轉讓及管控高風險用戶濫用電信服務等。

NCC表示，該方法主要透過電信事業確實核對以及登錄用戶身分證明文件、配合司法警察機關通知限制或停止服務、強化核對及登錄機制並配合限制或停止服務及限制高風險用戶申請電信服務數量。

NCC舉例，針對黑莓卡部分，若有民眾使用境外電信事業國際漫遊服務，將經我國電信事業確認使用人入境資料，若沒有入境資料，將不得提供，民眾需臨櫃提示身分證明文件，經核對及登錄，才得使用。

另外，非本國籍人使用預付卡，將由電信事業定期查詢是否出境，若出境將限制或停止相關服務，但再度入境後，可申請核對及登錄用戶身分（KYC）認證，再度使用。

NCC表示，已與有關機關、電信業者多次溝通，研擬打詐所需之防詐措施。期盼藉由本草案之推動，與相關部會協力防制詐騙，共同維護反詐之社會環境，有效保障人民財產安全。