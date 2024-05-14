騰訊音樂公布2024年第一季未經審計財務業績，線上音樂付費用戶數年增20.2％至1.135億，季增680萬，創下迄今單季最大淨增。騰訊音樂港股14日早盤一度漲超11％，截至發稿，報59.45港幣，漲8.38％。

騰訊音樂期內總收入人民幣（下同）67.7億元，凈利潤（非國際財務報告準則）年增23.9％至18.1億元。財報顯示，騰訊音樂將首次發年度股息，預計將向截至登記日在冊的股東支付2023財年度現金股息約2.1億美元，約合人民幣15.16億元。

今年第一季，騰訊音樂線上音樂訂閱收入達到36.2億元，年增39.2％，主要得益於在線上音樂訂閱使用者規模的進一步提升和健康的單一付費用戶人均收入。

中金發研究報告稱，維持騰訊音樂「跑贏產業」評級，由於線上音樂收入強勁成長且成本費用控制超預期，上調2024／2025年Non-IFRS淨利預測2.4％／1.9％至73.80／89.14億元。考慮獲利預測調整及音樂業務長期發展空間，目標價升28％至65.4港元。