彰化縣藝術光點－古典音樂魔法屋計畫由彰化縣政府與東碩資訊公司、研揚文教基金會合作舉辦，今日在靜修國小舉行聯合開幕典禮；今年藝術光點計畫以校園音樂推廣為主題，安排有展覽、數位教材及延伸教學活動，內容多元豐富，希望藉此提升學生在音樂藝術與美學上的涵養。

藝術光點計畫今年有靜修、鹿東、羅厝、永靖及永豐等5所國小參與，活動規畫有古典音樂教育校園巡迴展與音樂快閃、校園音樂會與行動音樂廳、3天2夜的台北音樂探索見學之旅及模組化音樂數位教材等4大主題，校園音樂會與行動音樂廳將邀請專業表演團體進入校園巡演，讓音樂教育以寓教於樂的方式呈現。

縣長王惠美表示，美育對於培養孩子表達力、想像力及創造力，有著重要影響力；東碩資訊董事長曹賜正自2016年開始贊助彰化縣藝術教育，以「藝術光點」校園計畫為開端，偕同研揚文教基金會規劃課程及推動計畫，目前全縣已有68所國小參與，共舉辦超過4000場次活動，獲得廣大迴響，累積投入經費已超過1200萬元。

東碩資訊董事長曹賜正希望藉由計畫推廣來啟發孩童對於音樂的興趣，從聽、學、實際參與音樂教育，進而對身心靈的陶冶、音樂領域的深入了解有所幫助。研揚科技暨文教基金會創辦人莊永順也期望藉此將音樂資源推廣到彰化縣偏鄉國小。靜修國小校長吳耀騰則表示，音樂可以陶冶孩子的情操，淨化孩子的心靈，豐富孩子學習的過程，期待善的種子能透過古典音樂在彰化教育的沃土上成長茁壯。