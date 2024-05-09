泰國急需採購新戰機，以汰換老舊的F-16戰機。

泰國空軍參謀長本月將赴瑞典和美國，以討論採購新戰機計畫的細節，而相關交易可能包括技術轉移協議，以促進泰國新興的軍火工業。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，泰國空軍司令帕塔那古（Panpakdee Pattanakul） 的目標是採購瑞典製「獅鷲」（Gripen），或美製70/72批次F-16，以取代由12架老舊F-16A和F-16 ADF戰機組成的中隊。今年稍早泰國空軍在發布的白皮書中，便詳述了這計畫，說明2024-2037年間的安全評估。

泰國國防部消息人士說，空軍敲定交易的時間已經不多了，特別採購委員會打算6月決定，要向哪支中隊開綠燈。

由於鄰國緬甸內戰惡化，曼谷4月不得不出動戰機，在泰國西部邊境巡邏。也因此，戰機採購計畫也變得更迫切。泰國內閣原則上已批准10月開始的 2024-2025會計年度預算資金，但在預算投票前，仍可能加以削減。而第一階段會採購12架戰機中的4架，預計將耗資 190億泰銖（約167億台幣）。

而帕塔那古為了作為獲取政治支持的甜頭，同意在合約中加入「抵銷」條款，要求賣方透過許可生產、分包生產、技術轉移，或是外國投資來補償買方。曼谷目前有50架F-16，還有2008年採購的1中隊「獅鷲」戰機，而泰國是東南亞率先買下這款瑞典多用途戰機的國家。