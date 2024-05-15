大陸國台辦發言人陳斌華今天（15日）宣布，將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川等5名台灣名嘴及其家屬，痛批蓄意編造有關中國大陸的虛假、負面訊息，並通過電視、網絡、報刊等媒體大肆傳播。前立委蔡正元表示，大陸國台辦還沒公布懲罰的細節，會不會這5人去泰國旅遊，大陸就通知泰國說這是我們的通緝犯，那就麻煩了，因為跟大陸有司法互助的國家很多。

蔡正元今(15日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，從兩岸的司法爭鬥來看，對他們不會有影響，除非他或是家屬想要去香港、澳門或是大陸，有在那邊活動的話，如果不去，就不會有所影響。這是一個名義上的懲處多於實質上懲處，國台辦當然知道，但是以他們的習慣，這是要畫清界線。

蔡正元認為，這些人以後再講一些比較荒唐、荒誕的說法，會漸漸減少，也會比較回歸正常一點。可是另外一方面會把他們捧紅，他們一方面高興、一方面擔心，高興是短多長空，心裡面當然會擔憂，因為兩岸之間變化莫測。

蔡正元接著點出，大陸國台辦還沒公布懲罰的細節，會不會去泰國旅遊，大陸就通知泰國說，這是我們的通緝犯，那就麻煩了。因為跟大陸有司法互助的國家很多，所以只能去美國，美國跟大陸沒有司法互助。