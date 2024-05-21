癌症是國人頭號死因。胸腔暨重症醫師黃軒表示，高脂肪飲食導致的肥胖，會使癌細胞在與免疫細胞爭奪燃料的戰鬥中勝出，增加癌細胞的活性，研究顯示，肥胖會增加55%罹患大腸癌、胰臟癌、肝癌、子宮內膜癌與腎癌風險，而抽菸更與15種癌症有關，兩者有如「罹癌雙煞」，要防癌首要減重與不抽菸。

黃軒在臉書粉專PO出「你肥不肥？決定了你癌不癌！」文章，他指，肥胖有關的癌症發病率持續上升，瑞典隆德大學對410萬名參與者，進行約40年追蹤，在此期間確診了3萬多例癌症。在40%確診病例中，確定了32種癌症與肥胖有關聯。

黃軒指，來自美國哈佛大學最新研究，肥胖會損害癌症患者腫瘤的CD8+ T細胞（一種可以殺死癌細胞）功能，加速患者體內癌細胞的增加，肥胖者至少增加55%罹患大腸癌、胰臟癌、肝癌、子宮內膜癌與腎癌5大癌症風險。

除了肥胖易導致罹癌外 黃軒指，抽菸也與至少15種癌症有關，包括了喉癌、口腔癌、食道癌、腎癌、膀胱癌、肝癌和胰臟癌等，罹癌風險增加10倍至15倍以上。另有研究發現，同時有抽菸習慣和肥胖者，罹患腎癌風險，是不抽菸且體重正常的人的4倍。

整體而言，黃軒指，肥胖會增加40%罹癌風險，抽菸增加33.9%罹癌風險，這7成以上影響了癌症的重要因素，也因此最簡單且有效防癌方法就是「防肥減重」與「不抽菸」。

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