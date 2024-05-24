目前共信-KY用於治療中央型肺癌嚴重氣管阻塞的PTS302已進入中國大陸52家醫院，為上百位的患者提供治療，2024年計畫擴展至180家醫院，並預計治療千位以上患者。

中國大陸一年約有120萬的肺癌患者，其中約33.9萬人適合接受PTS治療；若以每劑8,600元人民幣，一位患者須打三劑計算，單在中國大陸一年就有約400億台幣的市場；中國大陸以外的國家每年也有9.08億美元的市場，合計每年至少有10億美金的市場規模。

共信-KY過去在中國大陸執行PTS對多種實體腫瘤的臨床試驗中，已證實PTS對多種惡性腫瘤消融的有效性，包括有頭頸癌、乳癌、肺癌 、肝癌等，PTS產品可以應用在各類實體惡性腫瘤的治療上。

此外，PTS也是目前全球唯一可跨物種的癌症藥。用於治療惡性犬類黑色素瘤的GWa103目前收案進度約七成左右，預計今年第三季可望收案完成，以目前臨床上的成效來看，GWa103可大幅降低犬類因腫瘤整個口腔被大面積取掉或是被截肢的機會。

同時，研究團隊也發現PTS消脂針可以有效改善犬類因脂肪增生而引起的脂肪瘤症狀，讓犬隻獲得更好的生活品質；且在試驗過程中，並未觀察到不良反應明顯增加。

世界衛生組織轄下國際癌症研究機構統計2022年全球185個國家及地區的數據指出，肺癌是全球最常見的癌症，乳癌和大腸癌則緊追在後；世衛預估到2050年，全球將有逾3,500萬新增癌症病例，較2022年估算全球癌症約有2,000萬宗新增病例增加77%。

國際市調研機構Fortune Business Insights也指出，2022年全球腫瘤科藥物市場規模約為1850億美元，預計2030年將高達4843億美元，約為2022年規模的2.6倍。