誠品生活（2926）今（28）日召開股東會，董事長吳旻潔表示，今年營收預估雙位數成長，新店王裕隆城新店全年營收可望突破40億元、上看50億元，加上松菸店營收翻倍、南西店也有成長，誠品生活今年全年可望轉虧為盈。

在新店開發上也有突破，吳旻潔指出，誠品將重返北車商圈，9月將與諾貝爾眼科合作，開設800坪商場，內含書店、餐飲服務等，地點在台北忠孝西路；此外，誠品攜手臻鼎-KY ，預計在臻鼎桃園青埔總部大樓合作開發辦公與商場空間，預計7月宣布新商模。

至於誠品與碳佐麻里合作的台南店，因為房東交場時間推遲，預估將延至明年上半年開幕。

展望後市，吳旻潔預估，明年每一家誠品實體店都可獲利，進入收割期，誠品線上則是在未來三年積極做到損平，目前誠品線上佔比整體營收一成，未來運作成熟，營收佔比將拉高到二到三成，屆時將是線上線下都獲利的狀態。

誠品第一季台灣市場持續成長，大陸、香港誠品因當地經濟及景氣狀況，比較辛苦。去年旅館事業群接近損平，今年將是首次轉正，第一季就獲利，第一曲線（複合商場、餐旅事業群、旅館事業群）樂觀可期。