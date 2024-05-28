誠品生活2023年營收66.43億元，年增19％，因新店及誠品生活480兩大店認列開辦費用，導致全年虧損1.29億元，每股虧損2.73元。吳旻潔表示，2025年希望所有實體店全數達到獲利，電商從流量與轉換率、毛利率與訂單價格兩大方面著手逐步降損，明年預期營收可達20億元，規模若達到27、28億元將達到損平點，預估3年可達到。

吳旻潔指出，第4季開幕的台南碳佐麻里大店因建築時程問題將延後到明年第1季或第2季，香港受到港幣強勢，香港消費者轉去深圳消費，且觀光客人數下滑，疫後政府也沒有補貼，今年轉盈不樂觀，都是影響今年獲利的變數。整體而言，台灣市場樂觀，海外必須審慎應對。

展店方面，誠品生活今年9月將與諾貝爾眼科合作，開設800坪的商場，內含書店、餐飲服務等，地點忠孝西路、公園路交叉口，預期可帶來不無小補的利潤，也象徵誠品書店將重返台北車站商圈。

另外，與臻鼎-KY合作，將進駐臻鼎-KY桃園青埔興建的總部大樓，協助打造部分商業空間，預計7月召開記者會對外正式宣布。