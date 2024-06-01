歐盟星期五（5月31日）宣布，把中國電商拼多多的跨境平台Temu列入「超大型線上平台」（VLOP）類，這意味著Temu在9月之前必須遵守歐盟法案的最嚴格規則和義務，包括評估和緩解「系統性風險」。

美國之音引述美聯社報導，由於用戶已超過4500萬，Temu按照歐盟《數位服務法》（DSA）被列入「超大型線上平台」類。這項法案制定範圍廣泛的規則，目的是清理線上平台並維持網路用戶安全。

歐盟執委會在一份新聞稿中說：「Temu必須將緩解措施落實到位，以處理風險，比如展示和出售偽造貨物、不安全產品以及侵犯智慧財產權的物品。」

歐盟執委會說，Temu可以採取一些措施來做到這一點，比如修改其用戶互動界面，以便更好地檢舉和發現可疑的產品展示，改善其審核程序，以便迅速刪除非法物品，並改進其演算法，以防止推銷和出售違禁產品。

Temu表示收到歐盟執委會的決定，並強調致力於遵守《數位服務法》列出的規則和條例，以確保安全與透明並保護其在歐盟境內的用戶。

歐盟「超大型線上平台」清單上已有大約十餘家網路公司，包括臉書（Facebook）、中國抖音平台的海外版TikTok、YouTube、Instagram、亞馬遜（Amazon）和谷歌搜尋（Google Search）。自從去年《數位服務法》生效以來，這些服務商需要接受最嚴格層級的審視。