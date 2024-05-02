根據美國官員周四透露，俄羅斯一直在悄悄地向北韓運送精煉石油，數量似乎違反了聯合國安理會的授。這位官員補充，美國正計劃因此採取新的制裁行動。

這一揭露發生在聯合國專家小組解散後的第一天，該小組一直在監督長期以來對北韓實施的聯合國制裁，目的是因應北韓的核武器和導彈計劃，但俄羅斯否決了延長小組任務期限。

這名官員在接受路透社採訪時匿名表示：「莫斯科否決了小組任務期限的延長，同時俄羅斯一直從東方港運送精煉石油到北韓。俄羅斯的運送已經使北韓的進口量超過聯合國安理會規定的每年50萬桶的上限。」

該官員說，僅在3月份，俄羅斯就向北韓運送了超過16.5萬桶精煉石油，而且鑑於俄羅斯和北韓商港之間的近距離，俄羅斯可以無限期地維持這些運送。

這位官員形容，俄羅斯阻止延長該專家小組任期是莫斯科有計劃的舉措，目的是掩蓋其自身違反聯合國安理會決議的行為。

該官員表示，美國將繼續對那些協助俄羅斯和北韓進行武器和精煉石油轉移的人實施制裁。

「我們之前已經與我們的夥伴（包括澳大利亞、歐盟、日本、新西蘭、韓國和英國）協調採取自主制裁,我們將繼續這樣做，這位官員說。

北韓一直在向俄羅斯提供彈道飛彈，協助俄羅斯進行與烏克蘭的戰爭。