國泰投信認為，今年4月底美股收盤在37,813點，創下2022年9月以來的最差表現，雖市場普遍看好5月行情，但目前美股為波動震盪較大時期，在投資時仍應落實公司基本面，可參考企業ESG表現，揀選出長期報酬率好的標的，例如國泰美國ESG基金便鎖定績優美股，由專業經理人主動配置投資組合，精準抓住類股輪動時機，根據過往歷史績效，有機會超越大盤。截至投信投顧公會3月份統計，國泰美國ESG基金-新台幣近3個月、6個月、1年績效分別為18.03％、26.40％、40.87％，堪稱績效模範生。

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，時逢美國選舉年，參考過去13次選舉年（1972~2020），當年度的美股均呈現上漲行情，是布局美股的好時機。透過主動選股，國泰美國ESG基金分散風險到不同產業，包括美國製藥大廠禮來：由於減重藥Zepbound嚴重供不應求，禮來在第一季財報中宣布，將於下半年將擴大生產，也拉升企業全年獲利預測。此外，本基金在AI主流中也未缺席，隨著AI應用需求暴增，以晶片龍頭輝達、超微以及科技五巨擘之一的微軟為首，包含軟硬體在內的AI相關類股於投資組合中占比25％。

值得注意的是，製造業隨著去庫存週期結束，美國3月ISM製造業指數睽違16個月重回擴張區間，根據過往歷史資料來看，重回擴張區間通常會持續兩年，若啟動降息將挹注投資增加；國泰美國ESG基金看準隨著基礎建設需求增溫，重工業龍頭可望最先受惠，已前瞻精準布局於全球最大租賃公司聯合租賃、全球最大重工業製造商開拓重工，後續產業獲利若增加，有機會帶動相關基金的表現。