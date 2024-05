不只台股有五窮六絕的說法,在美國金融市場也流行著「5月賣股走人」(Sell in May and go away)的諺語,似乎也悄悄暗示股民對5月進入整理期的恐懼。但今年根據美國勞動部公布的最新關鍵就業報告中指出,4月非農就業市場新增17.5萬人,低於市場預期的24萬人,加上美國在製造、消費與就業面穩健成長,聯準會主席鮑爾也預估市場下一步不太可能是升息,為美股注入強心針,美股3日起四大指數一路走高,根據季節時序的投資心法似乎已經過時。