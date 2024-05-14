美國務卿布林肯14日抵達烏克蘭基輔，這是自美國會上個月通過拖延已久的對烏克蘭610億美元軍事援助計劃以來，美國高級官員首次訪問烏克蘭。

據路透指出，俄羅斯目前控制烏克蘭約18％領土，自2023年基輔反攻未能對深入雷區的俄軍發動嚴重攻擊以來，俄羅斯不斷取得進展。布林肯這次事先未公開的訪問，旨在表明美國對烏克蘭的聲援，而烏克蘭此時正努力抵禦俄羅斯對其東北邊境的猛烈轟炸。

一位不願透露姓名的美國官員，向與布林肯同行的記者介紹了情況，稱布林肯14日一早搭乘火車抵達基輔，指他希望「向顯然處於非常困難時刻的烏克蘭人發出強烈的放心訊號」。這位官員說，「國務卿在這裡的任務，實際上是討論我們將如何執行補充援助，以幫助加強他們的防禦，並使他們能夠越來越多地奪回戰場上的主動權。」

這位官員繼續表示，美國總統拜登4月24日批准的火砲、「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）和防空攔截彈已抵達烏克蘭軍隊。該官員稱，布林肯將向包括烏克蘭總統澤倫斯基在內的烏克蘭官員保證，美國將繼續提供支持，並發表關注烏克蘭未來的演講。

幾個月來，基輔在戰場上一直處於不利地位，俄軍利用烏克蘭兵員和砲彈短缺，緩慢推進主要在烏南的頓內茨克地區攻勢。俄軍在人力和彈藥方面擁有顯著優勢。

美國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，華盛頓正試圖加快向烏克蘭「交付武器的節奏」，以幫助其扭轉劣勢。他說，「這一延誤讓烏克蘭陷入困境，我們正努力幫助他們盡快擺脫困境。」他補充說，本周將宣布一套新的武器。