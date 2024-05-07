此前巴勒斯坦激進組織哈瑪斯宣布已經接受埃及和卡達提出的加薩停火協議，但以色列拒絕接受該協議，稱其條件未符合以方要求。以色列表示將繼續推進進攻拉法的軍事行動，但也會繼續進行停火談判，以戰逼和的意圖明顯。

巴勒斯坦衛生官員表示，一整夜以色列的坦克和飛機對拉法部分地區狂轟濫炸，造成多人傷亡。

加薩邊境口岸管理局發言人Hisham Edwan表示，以色列佔領拉法口岸，並造成該口岸關閉，形同是對加薩走廊的居民處以死刑。加薩仰賴該口岸運送人道援助。

周一巴勒斯坦媒體報導，以色列軍用車輛已向拉法東部的邊境地區推進。而在周一早些時候，以色列軍方似乎開始在為發動地面戰進行清場動作，呼籲在「拉法東部」的巴勒斯坦人轉移到附近的「人道區」。

美國總統拜登周一再度與以色列總理納坦雅胡通話，重申美方對以色列進攻拉法的擔憂，並強調他相信以色列與哈瑪斯達成停火協議，是保護以色列人質最佳的辦法。

以色列堅稱哈瑪斯部隊藏身於這座加薩走廊與埃及接壤的邊境城市，如果沒有攻下拉法，這場戰爭就不可能取得勝利。