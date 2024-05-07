以色列軍方今（7）日早晨宣布，戰車部隊已經控制加薩走廊南部拉法市連接埃及的關卡，網路上更瘋傳一支一輛以軍戰車進入巴勒斯坦一側拉法關卡的影片。
《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列國防軍（IDF）於當地時間今日早晨宣布，第401裝甲旅（401st Armored Brigade）奪下了拉法關卡（Rafah Crossing）的加薩一側地帶。
以色列軍方稱，以軍在徹夜進行的占領行動中殲滅20名槍手，部隊也發現3座「重要的」隧道豎井。
另外以軍也稱，這波徹夜攻勢中，一輛滿載炸藥的汽車駛向以軍戰車，不過這輛汽車最終被擊中、摧毀，這波行動也未釀成以軍傷亡，目前部隊正在關卡內搜索，並準備進行其餘任務。
另外網路上也瘋傳一支一輛以軍戰車7日早晨駛進拉法關卡加薩一側區域的畫面，影片中並未出現任何人員，也沒有戰鬥發生，只有坦克向前駛向2面巴勒斯坦國旗的畫面。
美聯社報導，以色列當地媒體也公開以色列國旗在拉法關卡加薩一側飄揚的畫面。
巴勒斯坦過境管理局（Palestinian Crossings Authority）發言人奧瑪爾（Wael Abu Omar）表示，拉法關卡已經停止運作。位在拉法東南部、連接埃及的拉法關卡是人道救援物資進入加薩走廊的主要途徑。
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