以色列軍方今（7）日早晨宣布，戰車部隊已經控制加薩走廊南部拉法市連接埃及的關卡，網路上更瘋傳一支一輛以軍戰車進入巴勒斯坦一側拉法關卡的影片。

《以色列時報》（Times of Israel）報導，以色列國防軍（IDF）於當地時間今日早晨宣布，第401裝甲旅（401st Armored Brigade）奪下了拉法關卡（Rafah Crossing）的加薩一側地帶。

The IDF has taken control of the Gazan side of the Rafah crossing on the border with Egypt, local media reports citing the Israeli army.



Photos from social media pic.twitter.com/XSwc9c4zvd — Sputnik (@SputnikInt) May 7, 2024

以色列軍方稱，以軍在徹夜進行的占領行動中殲滅20名槍手，部隊也發現3座「重要的」隧道豎井。

另外以軍也稱，這波徹夜攻勢中，一輛滿載炸藥的汽車駛向以軍戰車，不過這輛汽車最終被擊中、摧毀，這波行動也未釀成以軍傷亡，目前部隊正在關卡內搜索，並準備進行其餘任務。

另外網路上也瘋傳一支一輛以軍戰車7日早晨駛進拉法關卡加薩一側區域的畫面，影片中並未出現任何人員，也沒有戰鬥發生，只有坦克向前駛向2面巴勒斯坦國旗的畫面。

美聯社報導，以色列當地媒體也公開以色列國旗在拉法關卡加薩一側飄揚的畫面。

巴勒斯坦過境管理局（Palestinian Crossings Authority）發言人奧瑪爾（Wael Abu Omar）表示，拉法關卡已經停止運作。位在拉法東南部、連接埃及的拉法關卡是人道救援物資進入加薩走廊的主要途徑。