地面部隊向敵軍強襲。( 青年日報提供 )

三軍昨（8日）晚間舉行聯合作戰實彈測考，陸戰66旅、陸航AH-1W攻擊直升機、登車大隊AAV-7兩棲突擊車及砲兵部隊，依想定向敵軍發起攻擊，營造出超真實戰地氛圍。《青年日報》利用夜間長時間曝光攝影，拍下有「戰車殺手」之稱的標槍飛彈發射飛行軌跡，顯示強大精準的「攻頂」能力，令人相當驚豔。

據《青年日報》報導，為驗證三軍聯合作戰效能，提升國軍夜間作戰戰力，「三軍聯合作戰訓練測考113-1號操演」昨晚再度實施實彈測考的夜間攻擊課目，參演的陸戰66旅、陸航AH-1W攻擊直升機、登車大隊AAV-7兩棲突擊車及砲兵部隊於入夜向敵軍發起攻擊，在照明彈的支援下，山頭響徹激烈的槍砲聲，營造實戰化場景和氛圍。

在無人機完成戰場偵蒐，獲得相關情資後，AH-1W攻擊直升機隱密、迅速接近敵軍，並發射20機砲準確命中敵陣地，地面部隊隨後以攻擊敵裝甲車和碉堡，完整呈現「頂攻」的優異戰力。

120迫砲在地面部隊向敵軍發起攻擊前，發射照明彈讓山頭間的敵陣地、設施無所遁形，105榴砲也毫不留情展開砲擊，官兵在照明支援下，運用不同隊形向敵軍攻擊，並相互掩護、支援，最後向敵衝鋒，完成攻擊任務，展現平日勤訓精練成果。