瑞昱指出，全球各地的電信基礎設施項目逐漸升溫，交換器的需求正在增加。儘管價格競爭激烈，但長期來看，10GPON、WIFI7的普及都將為Multi-Gigabit交換器和管理型交換器帶來成長動能。
瑞昱營收站百億關卡 消費性電子逆襲
IC設計大廠瑞昱（2379）公布4月份合併營收達100.68億元，睽違20個月再度站上百億元大關，月增11.38％、年增21.85％；累計前四個月合併營收為356.91億元，年增27.98％。
IC設計大廠瑞昱（2379）公布4月份合併營收達100.68億元，睽違20個月再度站上百億元大關，月增11.38％、年增21.85％；累計前四個月合併營收為356.91億元，年增27.98％。
瑞昱指出，全球各地的電信基礎設施項目逐漸升溫，交換器的需求正在增加。儘管價格競爭激烈，但長期來看，10GPON、WIFI7的普及都將為Multi-Gigabit交換器和管理型交換器帶來成長動能。
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