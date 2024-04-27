日圓兌美元匯價26日在美國紐約匯市尾盤失守158，為1990年5月以來首度跌破158關卡，低位暫時觸及158.42，跌幅達1.77％。據統計，今年年內日圓兌美元累計急跌超過11％。美國前總統川普日前發聲，針對日圓貶值表達不滿情緒。