香港信報引述美國商品期貨交易委員會（CFTC）持倉周報顯示，4月23日當周，包括對沖基金和資產管理公司在內，交易員所持日圓空頭合約超過18.4萬手，打破之前一周所創歷史最高紀錄。

此外，日本將於29日起迎來多日假期，當地金融市場將於4月29日、5月3日與5月6日休市。下周其他時段交易規模預料將縮減，不排除匯市出現短暫劇烈波動行情。

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