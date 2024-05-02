分析師認為，日本即將進入黃金周長假，日經小跌表示觀望氣氛濃厚，市場操作較為謹慎。至於美國通膨還在高檔位置，有人擔心聯準會還會升息，但主席鮑爾已表示，美國繼續再調升利率的可能性不高。

目前，日圓兌一美元在154.22至156.29之間游走，日圓日前貶至160後隨即大幅升值，因此，外界推估日本政府新的日圓容忍價位應在160附近。日圓重新反彈，以出口為主的日企股價下跌，像是豐田汽車跌0.67%，本田汽車跌0.25%，索尼跌0.31%，任天堂也跌0.81%。

科技類股漲跌不一，晶片相關族群中，東京威力科創小漲0.2%，愛德萬測試下跌0.7%，專注於人工智慧AI題材的新創公司投資大戶軟體銀行，只微漲0.05%，幾乎收在平盤。

根據日本央行最新政策利率會議記錄，有位與會者表示，短期利率升至0.1%左右，對經濟的影響性可能有限。多數成員認為，長期利率基本上應由市場來決定走向。另外，有決策委員認為，日本央行應該慢慢穩定往政策正常化前進。