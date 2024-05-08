匯銀主管分析，亞幣一早跟著日圓趨弱，新台幣開盤繼續偏貶，上午外資及投信匯出，一度回測32.5元關卡，但匯價來到32.46～32.47元左右，出口商進場拋匯，賣壓也不小，加上外資轉為匯入，使貶勢稍稍收斂，但全日在日圓及人民幣領貶下，終場收在32.408元、貶3.8分，匯價連二黑，總成交量14.015億美元。

匯銀主管指出，日本央行雖又公開講話，但似乎已失去效果，口頭干預沒有用，加上人民幣在五一長假結束後回落，兩大幣別成為帶動亞幣回貶關鍵。

根據央行統計，美元指數上漲0.4％，主要亞幣全面貶值，日圓狂貶0.79％、星幣貶0.27％、人民幣跌0.15％、新台幣貶0.12％、韓元貶0.09％。

匯銀主管分析，由於美國聯準會已表態今年不會升息，市場疑慮消除後，美元指數大幅回落，但目前反應已差不多告段落，美元停在105左右未再下跌，加上近期聯準會官員偏鷹談話，支撐美元高檔震盪，相對亞幣漲幅就收斂，其中，日圓因利差交易的因素還在，人民幣則是維持長期一路偏弱格局未變。

外匯交易員認為，近期缺乏題材牽引，美元指數還未出現反轉訊號，主要亞幣就跟著走日圓及人民幣走，短線先看下周美國公布4月消費者物價指數（CPI）數據。

交易員強調，近期亞洲央行穩匯，包括日韓都針對匯率進行干預，市場預期心理下，亞幣要大幅走貶空間有限，加上國內經濟基本面好，以及520新政府就職帶動一波資金行情，後續有機會逐步往32元整數邁進，但關鍵是日圓不能過度弱勢，否則新台幣仍會遭到拖累；預期新台幣先32.3～32.5元區間盤整，32.3元下方買盤不少，預計短線不容易升破此價位。