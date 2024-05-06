這場加薩戰爭已經打了7個月，儘管美國等盟邦頻頻喊話，要以色列不要進攻拉法以免造成平民大量傷亡的人道危機，但以色列仍然堅稱巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的部隊藏身於這座與埃及接壤的邊境城市，如果沒有攻下拉法，這場戰爭就不可能取得勝利。

目前有超過一百萬名巴勒斯坦人在與拉法避難。

稍早前拉法附近、進入加薩走廊的Kerem Shalom口岸遭到火箭彈襲擊並造成三名以色列士兵陣亡，哈瑪斯武裝側翼已出面宣稱為此負責。

以色列軍方聲稱有10枚炮彈從加薩南部的拉法射向該口岸地區，並立即對拉法發動空襲進行報復，巴勒斯坦衛生醫療部官員表示至少19人因而喪命。

現在以色列軍方似乎已經展開發動地面戰之前撤離平民的動作，並呼籲在「拉法東部」的巴勒斯坦人轉移到附近的「人道區」，在周一發布的聲明中，以色列軍方表示，將透過海報、簡訊、電話和媒體發布消息「鼓勵指定地區的平民遷移」。

據估計，這個「有限範圍」的疏散行動，需要在拉法撤離約10萬人。

稍早前，以色列陸軍廣播電台（Army Radio）曾報導，以色列武裝部隊已經展開攻擊前的清場動作，但軍方並未證實該報導。該電台表示，這次的疏散行動聚焦於拉法的幾個外圍地區，由這些地方撤離的人將被引導前往附近汗尤尼斯（Khan Younis）和阿爾穆瓦西（Al Muwassi）的帳篷城。