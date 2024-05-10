以哈衝突持續延燒，目前以色列與哈瑪斯的停火協議破局，美國總統拜登也明白表態說，將停止提供以色列武器。然而，美國的親密盟友英國卻並未跟進，而英外相卡麥隆（David Cameron）親自解釋了其中原因。

綜合路透、《衛報》等外電報導，卡麥隆說，英國不會停止向以色列出售武器，並表示，英國的立場與美國沒有可比性，而美國已經暫停了運送武器給以色列，但因為英國並非供武大國，「我認為，我們對以色列的國防出口占其總量不到1%。這是個很大的差別。」

#FPNews: Foreign Secretary David Cameron has defended the UK’s arms sales to Israel following Joe Biden’s threat to withhold weapons in the event of a ground offensive in Rafah.



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此外，他也提到，英國不支持以色列對拉法進行大規模入侵，除非看到了以色列保護平民的計劃，同時英國也在過去一個月中重申了這個立場。不過他並沒有多加描述要如何判斷以色列是否越界，但以色列的地面入侵似乎被視為違反國際人道法。

然而，卡麥隆的說法可能會受質疑，因為武器的多寡並非重點，問題在於使用這些武器所引發的衝突，可能會讓英國冒著嚴重違反國際人道法的風險。

英國外交部官員說，倫敦即將對武器銷售與這些武器可能會被用來從事何種嚴重違規行為，著手進行風險評估。