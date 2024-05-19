Imanaga’s 0.84 ERA is the lowest of any starting pitcher (excluding openers) through their first nine career starts in @MLB history since ER became a stat in 1913 🔥 pic.twitter.com/tkI8sXEQhQ — Chicago Cubs (@Cubs) May 18, 2024

小熊左投「投球哲學家」今永昇太譜寫新紀錄，他19日對戰海盜7局無失分，雖沒拿到勝投，但他「生涯最初9場先發」自責分率降到0.84（國聯之冠）成為大聯盟史上第一人！先前的紀錄是道奇左投瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）在1981年創下的0.91自責分率，曾有球員建議以瓦倫祖拉之名設立「新秀賽揚獎」來鼓勵投手，現在看來要命名為「今永昇太獎」才對。

總教練康索（Craig Counsell）說：「當你開始踏入這個境界，你肯定會有點驚訝，我們有幸能親眼目睹。」外野手貝林傑（Cody Bellinger）說：「我沒歷經瓦倫祖拉的時代，但如果他投得像這個樣子，那真是非常了不起。」

今永昇太開賽就投出四壞保送，結果這也是他唯一的四壞保送，他的球速很慢，四縫線都在92英里以下（時速148公里），但是壓制力很不尋常。海盜第7局終於連續安打攻上二壘，隨即又吞三振錯失得分良機，今永送出7次三振。海盜先發左投佛特（Bailey Falter）繳出7.2局無失分的本季最佳表現，兩位投手皆無關勝負。

兩隊打完前8局都未得分，小熊貝林傑9局下半擊出二壘打，接著莫瑞爾（Christopher Morel）敲了中外野平飛安打，貝林傑一路狂奔回本壘，海盜捕手接球觸殺不及，小熊1比0完封勝！今永仍是5勝0敗，先發9場僅有5分責失分。