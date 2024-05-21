大樹區農會總幹事歐幸娟說，今年玉荷包果粒較小，主要因果樹已發新芽，養分被新芽吸收，但甜度仍甜高達18-19度，不少民眾訂購送禮，認為「稀有送禮較珍貴」，幾乎都訂1200元的5台斤A級品（見圖）。（大樹區農會提供／林雅惠高雄傳真）

高雄大樹玉荷包本周進入採收期，今年分別受到氣候、雨勢影響，玉荷包產量僅2成多，每年大樹區公所會舉辦鳳荔季活動幫農民促銷玉荷包，今年將於6月1日起活動登場2天，不過促銷活動尚未開始，大樹農會5月1日起接受玉荷包訂單，至今已破3萬斤，總幹事歐幸娟說，今年訂單飆速已破往常紀錄。

高雄玉荷包荔枝受到氣候影響，開花結果期因忽冷忽熱，導致嚴重落果，整體平均產量僅剩2成多，有農民擔心採收反而賠錢，乾脆放任決定棄收玉荷包。

今年玉荷包產量均少，大樹玉荷包本周起進入採收期，預計2周就採收完畢，而大樹農會從5月1日起就接受民眾訂購，總幹事歐幸娟表示，今年訂單非常踴躍，消費者幾乎不問價格，只問還有沒有玉荷包，20天就已經突破3萬斤，打破以往訂單速度紀錄。

歐幸娟說，今年玉荷包果粒較小，主要因果樹已發新芽，養分被新芽吸收，但甜度仍甜高達18-19度，不少民眾訂購送禮，認為「稀有送禮較珍貴」，幾乎都訂1200元的5台斤A級品。

歐幸娟指出，目前大樹農民出貨玉荷包給外貿商已約300公噸，留在國內販售約有7000公噸，預計到超市如全聯、好市多及家樂福量販店的量不多，民眾今年若要品嘗玉荷包，可能要加快訂購。

大樹區公所今年6月1日及2日將在姑山倉庫舉辦鳳荔節活動，區長楊明融說，今年將有51個農民攤位從上午10時至下午5時，在現場販售當天採收的玉荷包、鳳梨，活動現場也將安排手創空間，讓民眾鳳梨果醬DIY等。

楊明融表示，今年大樹玉荷包量少，對於台北果菜市場拍賣出玉荷包1公斤683元「天價」，近日有大樹區農民自產自銷1斤賣300元，價格也創下歷史新高，預估2天鳳荔節活動，玉荷包很快會銷售一空，民眾要買動作要快。