Glass Lewis於最新報告中表示，特斯拉董事會對馬斯克提出的560億美元薪酬案「金額過高」，一旦執行將稀釋特斯拉股價，也會讓馬斯克過度掌握特斯拉。Glass Lewis認為馬斯克買下推特並將之更名為X後，花費太多時間在特斯拉以外的事業上，不值得特斯拉付出巨額天價。

許多散戶投資人在股東大會前夕也表達相同看法。一名特斯拉長期股東吉爾伯（Ross Gerber）向英國《每日郵報》表示：「若股東大會通過馬斯克薪酬案，我會相當驚訝。沒人相信這是公平協商而來的執行長薪酬案。」