Glass Lewis於最新報告中表示，特斯拉董事會對馬斯克提出的560億美元薪酬案「金額過高」，一旦執行將稀釋特斯拉股價，也會讓馬斯克過度掌握特斯拉。Glass Lewis認為馬斯克買下推特並將之更名為X後，花費太多時間在特斯拉以外的事業上，不值得特斯拉付出巨額天價。
許多散戶投資人在股東大會前夕也表達相同看法。一名特斯拉長期股東吉爾伯（Ross Gerber）向英國《每日郵報》表示：「若股東大會通過馬斯克薪酬案，我會相當驚訝。沒人相信這是公平協商而來的執行長薪酬案。」
特斯拉即將在6月召開股東大會，針對執行長馬斯克的560億美元天價薪酬案進行表決，若表決通過將締造美國史上最鉅額執行長薪酬案，但代理顧問公司Glass Lewis近日呼籲特斯拉股東投反對票，並提出眾多理由質疑馬斯克薪酬過高。
Glass Lewis於最新報告中表示，特斯拉董事會對馬斯克提出的560億美元薪酬案「金額過高」，一旦執行將稀釋特斯拉股價，也會讓馬斯克過度掌握特斯拉。Glass Lewis認為馬斯克買下推特並將之更名為X後，花費太多時間在特斯拉以外的事業上，不值得特斯拉付出巨額天價。
許多散戶投資人在股東大會前夕也表達相同看法。一名特斯拉長期股東吉爾伯（Ross Gerber）向英國《每日郵報》表示：「若股東大會通過馬斯克薪酬案，我會相當驚訝。沒人相信這是公平協商而來的執行長薪酬案。」
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