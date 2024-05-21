Scott Foster ejected Chris Paul with 2 technical fouls and gave another technical foul to Steve Kerr on this sequence.



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神控「CP3」保羅（Chris Paul）似乎不像他看上去那麼友善，至少他對裁判不是如此，根據退役裁判史普納（Bill Spooner）的說法，保羅是聯盟裡最可惡的球員。史普納告訴美媒《The Athletic》說：「我知道這段話會被錄下來，很多人問我哪些球員是硬漢，哪些是壞傢伙？我會說是保羅，在我32年裁判生涯，保羅是我遇過最大的混蛋之一。」

史上技術犯規最多的是「郵差」卡爾馬龍（Karl Malone，332次），其次是「惡漢」巴克利（Charles Barkley，329次），再來是瑞許德華勒斯（Rasheed Wallace，317次）。瑞許德華勒斯另保持「單季41次技術犯規、18次被驅逐出場」的歷史紀錄。

退役裁判史普納卻說：「不對，不是瑞許德華勒斯或是其他人，他們都比不過保羅。大家會說保羅看起來像是好人，我會說是的，他是個塑造形象的高手。」

保羅最仇視的裁判是佛斯特（Scott Foster），他一度在佛斯特執法的季後賽連輸13場，保羅還公開坦承他與佛斯特之間「有私人恩怨」。然而佛斯特在裁判裡的評價頗高，所以聯盟常讓他擔綱重要比賽。意外的是問題球星追夢格林（Draymond Green）曾在播客節目稱讚說：「我愛佛斯特，因為他明確畫出了界線，這條界線不是自由心證，如果我越線他才賞我技術犯規。」

簡言之，佛斯特是比較公正的裁判，而且格林也說過保羅是個混蛋，後來有機會成為隊友才改善關係。此外灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）今年3月在例行賽對裁判佛斯特做出「數鈔票」手勢，遭到聯盟重罰10萬美元（新台幣322萬）。