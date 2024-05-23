西區決賽23日登場，這場矛與盾之戰最終由剛入選年度最佳陣容的獨行俠東契奇與灰狼愛德華茲展開對決，最終東契奇技高一籌，率領遠征軍達拉斯108比105逆轉擊退灰狼，順利拔得頭籌。

此役雙方你來我往互不相讓，打完前三節僅有1分差距，比賽來到決勝節，獨行俠靠著一波強攻反超比數，然而接下來卻陷入長達三分半鐘的的分乾旱期，灰狼發動10比0攻勢要回領先局面。

東契奇挺身而出飆進三分球，隨後PJ華盛頓也貢獻一發三分砲，遠征軍達拉斯104比102逆襲，最後1分49秒灰狼唐斯在籃下補灌籃，卻被裁判吹了妨礙中籃，這個哨音重創了地主隊的士氣。

最後49秒東契奇在亞歷山大的防守下中距離跳投得手，獨行俠取得4分領先，最後17秒灰狼喊出暫停，雖然雷德得手，但厄文隨後兩罰俱中澆熄了灰狼反撲氣焰。

獨行俠掌控制空權，東契奇33分、6籃板、8助攻，厄文30分、4籃板、4助攻，華盛頓13分、7籃板。灰狼愛德華茲19分、11籃板、8助攻，麥克丹尼爾斯24分，唐斯16分、7籃板，戈貝爾12分、7籃板。