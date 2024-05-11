Aaron Gordon and Michael Porter Jr. drains BACK-TO-BACK threes to extend the lead 🎯

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面對輸球就落入0比3絕境，剛獲年度MVP的「小丑」約基奇清楚自己該怎麼做！約基奇11日拿24分、14籃板及9助攻準大三元，賈瑪莫瑞也突破前役低潮攻下24分，衛冕軍金塊117比90輕取地主灰狼，總算拿下西區準決賽首勝(2敗)，這也是灰狼今年季後賽第一次吞敗，雙方G4於13日續在灰狼主場進行。

靠著賈瑪莫瑞、約基奇兩人火力，金塊從首節尾聲到次節開始打出13比2小高潮，一度取得34比20領先，甚至擴大領先到20分，不過打完上半場，灰狼仍把比數追成41比56，頂著龐大噓聲上場的莫瑞半場18分，麥克波特12分，灰狼半場只有唐斯12分上雙。

金塊三分火力在第三節徹底爆發，尤其是阿隆戈登接連投進3顆三分球，加上約基奇手趕回溫，金塊逐漸把領先差距擴大到20分以上，甚至最多領先到29分；來到末節，金塊更把領先擴大到34分，灰狼打到最後5分54秒決定撤下主力提前舉手投降。

金塊先發五人得分都達兩位數，除了約基奇與賈瑪莫瑞，麥克波特也拿21分，阿隆戈登13分，波普12分；灰狼以愛德華茲19分、6籃板及5助攻表現較佳，唐斯14分，康利與麥克丹尼爾斯各有10分，前役迎接愛子誕生缺陣的戈貝爾，今天只有6分進帳。