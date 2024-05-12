Kyrie Irving with a CLUTCH lefty floater to extend the Mavs lead 🔥



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就算右膝拉傷、左膝流血，東契奇還是領軍獨行俠拚到最後一刻，「所有事，我只想在場上戰鬥！」東契奇11日貢獻22分、15籃板，厄文也拿22分，其中包含最後39秒穩住勝局的拋投，攜手幫助獨行俠105比101險勝西區第1種子雷霆，暫在西區準決賽取得2比1領先優勢。

兩隊打到讀秒階段，獨行俠僅以102比99領先雷霆，不過厄文抓住切入機會拋投命中，幫助獨行俠擴大領先到5分，東契奇接著製造亞歷山大進攻犯規，卻在最後12秒被托特抄截，且讓霍姆格倫兩罰俱中，幸好東契奇最後7秒兩罰中1，終於幫助獨行俠穩住勝果。

「我們教練團其中一人告訴我，他等我爆發很久了，所以我必須更加強勢才行，」前役只拿9分，今天末節4投4中的厄文說，「我們面對一支相當年輕的隊伍，所以我們只需繼續做同樣的事情藉以取得勝利，一切都起於防守端。」華盛頓也替獨行俠攻下27分。

雷霆以亞歷山大31分、10籃板及6助攻表現最為搶眼，傑倫威廉斯16分，霍姆格倫13分、8籃板及4火鍋，雷霆卻在今年季後賽先取5連勝，接著變成2連敗，霍姆格倫說：「這個系列戰充滿競爭性，兩隊都想贏球，假如你想獲得好的結果，你必須把所有事都做好。」