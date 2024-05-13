Pistons had the worst records in the NBA the last two seasons and got two 5th overall picks lmao



Can’t tell me it’s not rigged atp — Anthony (@DetroitGotNext) May 12, 2024

底特律活塞本季以屈辱的28連敗成為北美職業體壇笑柄（史上單季最長連敗紀錄），自從2009年的季後賽首輪遭到騎士4戰橫掃，活塞至今15年沒有在季後賽贏過一場球。如今又多了一個笑柄，連續第2年以墊底球隊的身分獲得第5順位籤。

有活塞球迷在網路宣洩憤怒：「連續兩年以最高狀元籤機率抽到第5順位，你要我相信這沒有黑箱？」今年狀元籤落在老鷹隊手裡。

美媒雅虎體育記者費雪（Jake Fischer）報導，活塞總管韋佛（Troy Weaver）可能要被開除了，因為他們正在尋覓新任籃球營運總裁，而且沒有要求新總裁留下韋佛，屆時他有可能被新總裁拿來開刀。韋佛在活塞4個球季，戰績只有74勝244敗，去年沒有抽中狀元籤導致他們失去足以改變球隊命運的文班亞馬（Victor Wembanyama）。

活塞近4年的樂透籤，僅有2021年狀元康寧漢（Cade Cunningham）表現較佳，其餘奧薩湯普生（Ausar Thompson）等人都未達到預期的戰力。老闆戈瑞斯（Tom Gores）宣示要以年輕球員為核心來建軍，還聘請身價最高的總教練蒙提威廉斯（Monty Williams）來帶隊，但他們的操盤令人看不懂，無心擺爛卻打出最糟的戰績，戈瑞斯春天時還預告「活塞即將迎接一個關鍵的夏天。」