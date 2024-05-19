隨著灰狼20日將跟衛冕軍金塊進行西區準決賽G7，灰狼主控康利的一項難堪生涯歷史數據卻被翻了出來，因為過去他在職業生涯4次打到G7，結果全以輸球收場，沒想到他的明星隊友「蟻人」愛德華茲，19日聽到康利這項生涯數據的回應竟是，「我想為了自己贏球！」

先前曾因小腿比目魚肌拉傷缺席西區準決賽G5的康利，目前G7仍以同樣傷勢出賽存疑，不過灰狼球迷恐怕不太希望看到他上場，因為他曾在2011年次輪遭遇雷霆、2012年首輪碰上快艇、2014年首輪對決雷霆、2020年首輪遭遇金塊等G7出賽都以輸球收場。

不過灰狼想要闖進西區冠軍賽，恐怕還需康利助陣，他在今年季後賽平均拿下11.4分、6.8助攻與3.8籃板，有他在場上指揮調度，灰狼的攻守節奏也較為正常，只能希望20日的這場G7，康利可以憑藉自己與隊友能力打破這項專屬自己的魔咒。

向來很敢嗆聲的愛德華茲，19日聽到媒體提問是否想幫康利拿下生涯首場G7勝利，他說：「我想為了自己贏球，我想為了自己拿下勝利，康利之前打G7時，我沒有在他的身邊打球，所以這跟我無關！」