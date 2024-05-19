New York Knicks F/G Josh Hart has suffered an abdominal strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hart is attempting to try to play through the injury in deciding Game 7 on Sunday vs. Indiana. pic.twitter.com/5pC9Lhazu7 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 18, 2024

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞19日搶先爆料，前役受傷提前退場的尼克前鋒哈特，確定遭逢腹部拉傷，不過他仍打算帶傷在20日尼克與溜馬的東區準決賽G7上場，就連先前因為腿傷連續缺席4場的阿奴諾比，也打算在G7賽前進行投籃訓練，藉以決定是否傷癒歸隊。

儘管尼克主將布朗生曾在G6輸球之後放話，「我相信哈特仍會上場，這可是G7！」但哈特在G6受傷後，整體表現明顯受到影響，直到末節才因大局提前底定進入休息室治療，一般來說，遭逢這樣的腹部傷勢，恐怕至少需要休息1到2周時間。

不過受到尼克總教練席波迪頻頻讓主力球員打超過40分鐘的「血汗」調度影響，尼克早已面對嚴重傷兵危機，包含蘭道爾、波達諾維奇、米契爾羅賓生等人都提前傷退或球季報銷，假如仍讓哈特帶傷上場打G7，就算如願擊退溜馬晉級東區冠軍賽，哈特也有可能傷勢轉劇。

阿奴諾比的腿傷情況同樣不太樂觀，原本預估他至少要到東區冠軍賽才有可能上場，如今也因戰情告急，考慮從原本出賽存疑變成可以上場，反正以席波迪的領軍風格或方式來說，主力球員本來就該「操」到底，這或許也是大部分球員都不想幫他打球的主因之一。