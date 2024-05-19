Foul called on the Thunder on this play with Shai Gilgeous-Alexander and PJ Washington.



Good or bad call? 🤔pic.twitter.com/KCcJGbGepI — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 19, 2024

就算西區第5種子獨行俠下半場一度落後到17分之多，最後仍靠東契奇貢獻29分、10助攻與10籃板的大三元演出，以及華盛頓最後2.5秒的致勝3罰中2，終場117比116逆轉擊敗西區第1種子雷霆，順利完成「下剋上」戲碼，以4勝2敗戰績闖進西區冠軍賽，厄文與德瑞克瓊斯此役也替獨行俠各拿22分。

在西區準決賽前5戰表現出色的華盛頓，開賽沒多久就陷犯規麻煩，也讓獨行俠很快就處落後窘境，甚至落後到11分，到了次節，就算霍姆格倫、托特各揹3犯，雷霆仍靠強大三分外線保持領先，打完上半場，雷霆64比48領先，亞歷山大半場21分，東契奇15分。

雷霆雖在第三節一度擴大先到17分，獨行俠卻發動13比0猛攻追上，可是亞歷山大隨即連拿7分再次拉開；來到末節，獨行俠再次展開反攻，終在比賽還剩3分39秒，靠著東契奇跳投命中，取得107比105超前，可是傑倫威廉斯馬上投進三分球幫助雷霆搶回領先。

華盛頓最後兩分鐘投進三分球，德瑞克瓊斯更接著投進兩分球，獨行俠領先5分，可是亞歷山大馬上回應三分球，接著華盛頓最後27秒在球還沒發進場就犯規，讓亞歷山大罰進1分，雷霆續保球權，接著亞歷山大空拋給霍姆格倫空中接力灌進超前兩分。

比賽時間還剩20秒，獨行俠沒有喊暫停部署，東契奇把球交給華盛頓最後2.5秒三分出手沒進，亞歷山大被吹打手犯規，雷霆馬上提出挑戰，可惜失敗收場，華盛頓穩穩罰進前兩球，第3罰故意不進，傑倫威廉斯只能出手大號三分球沒進，雷霆飲恨落敗。