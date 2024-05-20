Anthony Edwards drills the corner triple 🎯



The crowd is loving it!!pic.twitter.com/vU3MkP1zN6 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 20, 2024

下半場一度落後20分頹勢，仍然無法阻擋灰狼想要擊退衛冕軍金塊決心！唐斯20日貢獻23分、12籃板，麥克丹尼爾斯也拿23分，愛德華茲16分、8籃板及7助攻，其中下半場包辦12分，攜手幫助灰狼98比90逆轉擊潰地主金塊，除了贏下這場搶七大戰且創下G7史上半場最大分差逆轉紀錄(15分)，更挺進西區冠軍賽，23日G1主場遭遇獨行俠。

金塊開賽就靠賈瑪莫瑞首節包辦13分，打完首節取得24比19領先，更在次節開始打出8比0，擴大領先到13分，儘管灰狼持續追分，打完上半場，金塊仍取得53比38領先，賈瑪莫瑞半場24分，約基奇13分與15籃板及5助攻，愛德華茲投10中1、僅拿4分。

賈瑪莫瑞雖在第三節開始連取5分，把比數變成58比38的20分領先優勢，灰狼卻打出一波凶猛21比3，轉眼追成59比61，甚至來到末節，灰狼反而超前了比數，打到最後4分多鐘，雷德先連拿4分，愛德華茲更在最後3分05秒投進三分外線，灰狼92比82領先。

比賽還剩2分01秒，約基奇製造戈貝爾犯滿畢業且兩罰俱中，康利最後1分17秒兩罰中1，賈瑪莫瑞馬上切入放進兩分，約基奇也拋進兩分，金塊追到還差5分，唐斯卻在最後41秒補灌兩分，波普搶投三分沒進，麥克丹尼爾斯最後20.7秒兩罰中1，提前宣告灰狼勝券在握。