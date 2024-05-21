The 2023-24 Kia NBA All-Rookie First Team:



▪️ Chet Holmgren of @okcthunder

▪️ Jaime Jaquez Jr. of @MiamiHEAT

▪️ Brandon Miller of @hornets

▪️ Brandin Podziemski of @warriors

▪️ Victor Wembanyama of @spurs pic.twitter.com/nLhiUqFGfz — NBA Communications (@NBAPR) May 20, 2024

NBA公布本季新秀第一隊與第二隊，馬刺中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）以「全票新人王」身分領銜進入新秀第一隊，同時文班亞馬還被看好入選稍後將公布的聯盟前三隊與防守第一隊，有機會追上名人堂球星賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、大衛羅賓生（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）的壯舉。

新秀第一隊：馬刺中鋒文班亞馬、雷霆前鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）、熱火前鋒哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）、黃蜂後衛米勒（Brandon Miller）、勇士後衛波齊姆斯基（Brandin Podziemski）。

新秀第二隊：獨行俠中鋒利弗利（Dereck Lively II）、火箭前鋒阿蒙湯普生（Amen Thompson）、灰熊前鋒GG傑克生（GG Jackson II）、爵士後衛凱尤恩特喬治（Keyonte George）、雷霆後衛卡森華勒斯（Cason Wallace）。

「天勾」賈霸1970年當選新人王，同時入選聯盟第二隊、防守第二隊。「海軍上將」大衛羅賓生1990年獲得新人王、聯盟第三隊、防守第二隊。「石佛」鄧肯1998年當選新人王、聯盟第一隊、防守第二隊。史上僅有這3人做到，至今26年沒有這麼厲害的新人，即使是詹姆斯（LeBron James）也在生涯第6個球季才入選防守第一隊。文班亞馬有機會成為歷史第4人。