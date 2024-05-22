東風吹戰鼓擂，東決G1開打了！塞爾提克雖在開賽打出12比0攻勢，但卻在防守上出現太多漏洞，所幸傑倫布朗在最後5.7秒底線投進三分球，幫助球隊追平比數。延長賽雙探花塔圖與傑倫布朗聯手，最終133比128逆轉險勝溜馬，取得季後賽對戰5連勝。

塞爾提克與溜馬過去在季後賽7度交手，而且都是在首輪對決，綠衫軍取得4勝3敗的優勢，前次碰頭2019年更是直落四輕騎過關。

此役相當戲劇化，塞爾提克開賽打得太過順暢，導致防守上過於鬆懈，打完前三節雙方戰成94比93綠衫軍領先1分。決勝節你來我往互不相讓，最後46.1秒內姆哈德破網，溜馬反超3分，而且在最後8.1秒握有球權，沒想到哈利伯頓傳球失誤，給了塞爾提克一線生機。

而溜馬再次出現致命失誤，沒有選擇犯規讓綠衫軍球員站上罰球線，反而放給傑倫布朗出手機會，結果就是傑倫布朗投進追平三分球，全場綠衫軍球迷嗨翻天。

延長賽，哈利伯頓三分線外得手，溜馬再次領先3分，然而死裡逃生的塞爾提克則在傑倫布朗出手命中與塔圖兩罰得手逆轉超前，緊接著哈利伯頓失誤，塔圖投進三分球，塞爾提克取得4分領先，鎖定最後勝利果實。

塔圖36分、12籃板，傑倫布朗26分、6籃板、5助攻，哈勒戴28分、7籃板、8助攻，懷特15分、6籃板、9助攻，荷福德16分。

哈利伯頓25分、10助攻，席亞卡24分、12籃板、7助攻，透納23分、10籃板，托平15分，奈史密斯14分，麥康奈爾13分，內姆哈德12分。