老鷹隊主控崔楊（Trae Young）再度陷入交易傳言，因為老鷹總管「豪友」費爾德茲（Landry Fields）以3%機率抽中狀元籤，讓老鷹的交易籌碼大增，外界推測費爾德茲可能會趁機賣掉崔楊。美媒雅虎體育記者費雪（Jake Fischer）報導：「愈來愈多球隊相信崔楊今夏將被老鷹擺上貨架，老鷹還可能把狀元籤一併放入接下來的交易談判。」

交易狀元籤是比較罕見的，最近一次是2017年塞爾提克和七六人交換，塞爾提克拿到探花籤（七六人從國王隊交易拿到的籤），七六人獲得狀元籤（塞爾提克從籃網交易拿到的籤），最終七六人以狀元籤選到富爾茲（Markelle Fultz），塞爾提克以探花籤獲得塔圖（Jayson Tatum）。富爾茲表現欠佳，兩季後被賣去魔術，塔圖現在是塞爾提克主將。

今年是選秀小年，狀元籤拿去交換即戰力似乎也不虧。老鷹前鋒傑林傑克生（Jalen Johnson）進步顯著，被當成未來的核心成員，後場陣容則有提升和整治的空間。美媒過去多次談論崔楊被交易的可能性，在需要控衛的球隊之中，馬刺是最被看好的，他們陣中有超級狀元中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama），球隊起飛是遲早的事。