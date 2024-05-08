綠衫軍塞爾提克在東區準決賽G1宰翻騎士，全隊轟進18顆三分球（騎士11球），傑倫布朗（Jaylen Brown）貢獻32分，懷特（Derrick White）25分，塔圖（Jayson Tatum）18分11籃板。塞爾提克從首節中途就沒有再被追上，大部分時間都領先兩位數，最多領先到26分，終場120比95獲勝。
騎士後衛米契爾（Donovan Mitchell）攻下全隊最高33分，前鋒莫布里（Evan Mobley）17分13籃板，他們末節開打還落後15分，塞爾提克很快又打出一波令人絕望的10比2攻勢，米契爾在剩餘5分鐘時外線失手之後提前退場休息。
這是米契爾連續6次在系列賽G1達陣30分，他最初在2020年的季後賽對金塊G1拿下57分，2021年對快艇G1轟45分，2022年對獨行俠G1得32分，2023年對尼克G1拿到38分，2024年對魔術G1剛好30分，此戰獲得33分。聯盟先前只有麥可喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）、張伯倫（Wilt Chamberlain）做到過。
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