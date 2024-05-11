ANDREW NEMBHARD STEPBACK 3-POINTER AT THE SHOT-CLOCK BUZZER FOR THE LEAD 🔥pic.twitter.com/Lhj3HPuKD7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 11, 2024

這次溜馬沒讓季後賽勝利溜走了！11日靠著哈利伯頓貢獻35分、7助攻與4籃板，以及內姆哈德最後16.4秒投進致勝三分球，溜馬最後以111比106氣走尼克，總算拿下東區準決賽首勝，目前仍以1比2落後尼克，接下來雙方G4將於13日續在溜馬主場進行。

回到自家主場的溜馬，開賽就打出14比4攻勢，可是尼克次節也靠迪文森佐凶猛火力追上，甚至靠柏克斯三分打超前，幸好哈利伯頓火力全開，幫助溜馬打完上半場，仍以63比58領先，哈利伯頓半場23分，席亞卡與透納各有12分，迪文森佐15分。

但在第三節，迪文森佐持續開火，尼克更在第三節結束前打出10比0，也讓他們打完前3節，反以90比85領先溜馬，迪文森佐第三節包辦17分；來到末節，哈利伯頓領軍溜馬打出11比1超前攻勢，也讓比賽開始變成互有領先的緊張局面。

打到讀秒階段，席亞卡最後54.1秒上籃命中，溜馬106比103領先，布朗生卻馬上投進追平三分球，內姆哈德竟在進攻時間快到同時投進大號三分球，時間還剩16.4秒，暫停過後布朗生三分出手沒進，只能把奈史密斯送上罰球線兩罰俱中，確定溜馬勝局。

溜馬除了哈利伯頓，席亞卡也拿26分，透納21分、10籃板，致勝功臣內姆哈德只拿5分、6助攻與5籃板，卻在關鍵時刻投進全場唯一一顆三分球；迪文森佐拿下季後賽生涯新高35分，布朗生26分，不過少了阿奴諾比(腿傷)的得分空缺，明顯成為尼克落敗原因之一。