The last time Rudy Gobert did this the NBA fined him $100K 👀 pic.twitter.com/lkWunXzI1O — Mink Flow (@currypistonn) May 13, 2024

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）還是沒學到教訓，西區準決賽G4他在末節被吹進攻犯規，然後他又掐著手指對裁判佛斯特（Scott Foster）做出「錢錢」手勢了。今年3月的例行賽，騎士靠著罰球追平並在延長賽打敗灰狼，戈貝爾以「鈔票」手勢宣洩不滿，事後遭到聯盟重罰10萬美元（新台幣314萬），因此戈貝爾這次很可能又要吞罰單了。

G4末節剩餘4分多鐘，灰狼落後達到兩位數，戈貝爾在籃下要搶進攻籃板，用前臂頂開金塊後衛莫瑞（Jamal Murray），莫瑞反應很大往前一跌，裁判吹判戈貝爾進攻犯規。戈貝爾隨即做出鈔票手勢表達他的無奈，暗指裁判又在「控分」。

戈貝爾先前對美媒《The Athletic》說：「人都會犯錯，裁判也會犯錯，但有時候我認為那不只是單純的犯錯，我想聯盟每個人都心知肚明。我知道運彩正在蓬勃發展，但不該給人這種感覺。」

金塊後衛莫瑞也被看見在西區準決賽G2做出鈔票手勢，但沒有遭到處罰。莫瑞該場比賽還從板凳區向場內丟擲毛巾和熱敷袋，雖遭到罰款10萬美元，仍然逃過禁賽。金塊在2連敗之後再以2連勝扳平戰局，雙方將於15日進行關鍵G5。