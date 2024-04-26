18 3Q PTS FOR JOEL EMBIID 🗣️ pic.twitter.com/dIEZPMbKrj — NBA on TNT (@NBAonTNT) April 26, 2024

恩比德這次決心不讓七六人的勝利再次飛走！恩比德26日投19中13，含三分球投7中5，罰21中19，攻下季後賽生涯新高50分，另有8籃板、4助攻，隻手帶領七六人在自家主場以125比114力退尼克，也把季後賽首輪戰績扳成1勝2敗，沒讓尼克提前宣告聽牌，雙方G4將於29日開打。

比賽從第一節就火藥味十足，恩比德在首節還剩4分34秒倒地拉住米契爾羅賓生的腳，隨即被吹一級惡意犯規，且跟哈藤史坦、米契爾羅賓生兩名尼克長人同時陷入3犯危機，打完上半場，尼克58比55領先，布朗生與恩比德半場各拿17分，阿奴諾比11分。

七六人第三節下起三分雨，單節轟進9顆三分球，其中恩比德包辦4顆三分球，讓七六人打完前3節，取得98比85領先，恩比德第三節獨拿18分；儘管七六人末節把領先一度擴大到15分，可是尼克再次追了上來，打到最後3分多鐘，尼克追到只差8分。

甚至七六人打到最後1分多鐘，把比數追成113比120，恩比德最後1分09秒兩罰中1，巴坦接著賞了哈藤史坦火鍋，也讓恩比德兩罰俱中，擴大領先到10分，接著布朗生兩罰中1，恩比德又是兩罰俱中，也讓自己得分突破50分，七六人勝券在握。

除了恩比德，馬克西也替七六人貢獻25分，烏布雷15分、7籃板，佩恩替補拿下11分；尼克以布朗生39分最高，且傳出13助攻，哈特20分、6助攻與6籃板，阿奴諾比17分，哈藤史坦14分，卻背上5次犯規，尼克替補中鋒米契爾羅賓生扭傷腳踝提前退場。