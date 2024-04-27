Ant drives the baseline and scores the tough reverse 💪



Wolves look to keep the lead as the 4Q gets underway on ESPN! pic.twitter.com/MoQSDi9WyY — NBA (@NBA) April 27, 2024

實在很難相信太陽怎麼能在例行賽面對灰狼取得3戰全勝！愛德華茲27日攻下全場最高36分，另有9籃板、5助攻，戈貝爾也拿19分、14籃板，攜手帶領灰狼126比109輕取地主太陽，爆冷在季後賽首輪取得3勝0敗聽牌優勢，幾乎提前宣告太陽淘汰出局，畢竟過往歷史從未有球隊從0比3逆轉。

靠著愛德華茲、戈貝爾與唐斯等人穩定火力，灰狼上半場始終維持小幅領先，更在上半場結束前打出7比0小高潮拉開，打完上半場，灰狼59比53領先，愛德華茲半場16分，唐斯與康利各拿10分，卻都身背3犯，太陽以杜蘭特14分最高，戴文布克也吞3犯。

沒想到第三節場上局勢完全倒向灰狼，亞歷山大沃克接連投進3顆三分球，轉眼擴大領先到兩位數，甚至打完前3節，灰狼取得95比73大幅領先，光在第三節灰狼轟下36分，反觀太陽只拿20分，儘管太陽末節不願放棄，始終把主力留在場上，卻還是無法縮小差距到個位數，只能無奈認輸。

灰狼除了愛德華茲與戈貝爾，唐斯也拿18分、13籃板，亞歷山大沃克16分，康利15分，雷德13分；太陽以畢爾28分最高，杜蘭特25分，戴文布克23分，隨著太陽即將淘汰，杜蘭特與戴文布克可以擁有更多備戰巴黎奧運的時間了。