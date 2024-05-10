東契奇10日貢獻29分、10籃板及7助攻，華盛頓也拿29分、11籃板，兩人攜手幫助獨行俠最後以119比110氣走地主西區第一種子雷霆，也把西區準決賽扳成1比1平手，雷霆主場優勢隨之消失，接下來G3將於12日在達拉斯進行，就看獨行俠能否掌握下兩場主場優勢。
儘管獨行俠首節投進8顆三分球，其中東契奇包辦4顆，卻始終無法真正拉開領先差距，更被霍姆格倫在首節結束前投進壓哨兩分球，首節打完，獨行俠36比32領先雷霆；獨行俠次節又把領先擴大到14分，但在上半場結束，雷霆再次追成62比68。
來到下半場，雷霆雖一度追上，甚至取得超前，不過東契奇與華盛頓、小哈達威末節火力全開，幫助獨行俠重新搶回領先優勢，且一路維持兩位數上下領先到比賽結束，就算亞歷山大仍然繼續幫助雷霆追分，卻還是無法阻擋雷霆在自家主場輸球命運。
除了東契奇與華盛頓，小哈達威替補拿下17分，加福德13分、7籃板，賈許格林11分；亞歷山大替雷霆攻下33分，外加12籃板、8助攻的接近大三元表現，傑倫威廉斯20分，霍姆格倫11分、6助攻與6籃板。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。