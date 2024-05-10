Luka Doncic comes up big and P.J. Washington drops playoff career-highs across the board to lift the @dallasmavs to the Game 2 victory, tying the series 1-1!



Luka: 29 PTS | 10 REB | 7 AST | 5 3PM

P.J.: 29 PTS | 11 REB | 4 AST | 7 3PM#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/oiIy95lzOB — NBA (@NBA) May 10, 2024

東契奇10日貢獻29分、10籃板及7助攻，華盛頓也拿29分、11籃板，兩人攜手幫助獨行俠最後以119比110氣走地主西區第一種子雷霆，也把西區準決賽扳成1比1平手，雷霆主場優勢隨之消失，接下來G3將於12日在達拉斯進行，就看獨行俠能否掌握下兩場主場優勢。

儘管獨行俠首節投進8顆三分球，其中東契奇包辦4顆，卻始終無法真正拉開領先差距，更被霍姆格倫在首節結束前投進壓哨兩分球，首節打完，獨行俠36比32領先雷霆；獨行俠次節又把領先擴大到14分，但在上半場結束，雷霆再次追成62比68。

來到下半場，雷霆雖一度追上，甚至取得超前，不過東契奇與華盛頓、小哈達威末節火力全開，幫助獨行俠重新搶回領先優勢，且一路維持兩位數上下領先到比賽結束，就算亞歷山大仍然繼續幫助雷霆追分，卻還是無法阻擋雷霆在自家主場輸球命運。

除了東契奇與華盛頓，小哈達威替補拿下17分，加福德13分、7籃板，賈許格林11分；亞歷山大替雷霆攻下33分，外加12籃板、8助攻的接近大三元表現，傑倫威廉斯20分，霍姆格倫11分、6助攻與6籃板。