Anthony Edwards with the HESI and the SLAM 🔥 pic.twitter.com/7I7vAbalrP — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 17, 2024

面對輸球就淘汰出局頹勢，灰狼17日在西區準決賽G6，靠著當家球星「蟻人」愛德華茲獨拿全場最高27分，麥克丹尼爾斯也爆發貢獻21分，最後在自家主場以115比70狠狠修理衛冕軍金塊45分之多，也把西區準決賽扳成3比3平手，接下來搶七大戰將於20日回到丹佛進行，屆時雙方勢必有場惡戰。

金塊雖在開賽打出9比2，但暫停過後，灰狼打出20比0攻勢反擊，隨後更把領先擴大到19分，雖然金塊次節一度追到只差11分，愛德華茲卻繼續爆發開火，曾幫灰狼取得48比24大幅領先，上半場結束，灰狼59比40領先，愛德華茲半場就摘19分，約基奇則有16分。

儘管愛德華茲第三節開打沒多久重摔倒地，但他仍當沒事一樣站起繼續拚戰，隨後更跟康利、麥克丹尼爾斯攜手幫助灰狼擴大領先到29分，末節灰狼除了刻意放慢進攻節奏，更靠康利、亞歷山大沃克各1顆三分球，打到最後8分33秒，灰狼99比63大幅領先，愛德華茲比出「7」的手勢宣告準備打G7，金塊也提前換下主力宣告投降。

除了愛德華茲與麥克丹尼爾斯，傷癒回歸先發的康利也拿13分、5助攻與4籃板，唐斯10分、13籃板，雷德替補拿下10分、11籃板；金塊仍以約基奇22分最高，但他只傳2助攻，且發生3失誤，賈瑪莫瑞投18中4，含三分球投7中2，僅拿10分，表現徹底陷入低迷。