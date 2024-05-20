Yu Darvish, Wicked 73mph Slow Curve. 🤢



9th K pic.twitter.com/CYKS9cDqQD — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 20, 2024

Yu Darvish's 7th and 8th Ks



Thru 6. pic.twitter.com/X9hbhfEU4q — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 20, 2024

聖地牙哥教士前日下雨延賽，先發投手達比修有20日客場對戰強敵勇士，繳出7局9K無失分、僅被敲2安、1次四壞的超強表現，助隊9比1大勝斧頭幫。達比修摘得本季第4勝，大聯盟生涯第107勝，加上他在日職93勝，成為史上第3位日美合計200勝的日籍投手！前兩位是黑田博樹（203勝）、野茂英雄（201勝），達比修超越他們只是遲早的事。

達比修進入5月以來都沒有失分，從4月中開始計算，他已經連續25局無失分，改寫個人最佳紀錄。達比修投到第7局照樣讓勇士三上三下，此戰用掉99球完美退場。

勇士陣中有許多猛將，正與大谷翔平爭奪全壘打王的歐蘇納（Marcell Ozuna）首局就撈中達比修的沉球敲了二壘打，但後面兩次打擊時，達比修改用曲球對付他，歐蘇納連吞兩K。上季MVP小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）第4局選到四壞保送，結果下一輪上來就被3球三振。

達比修此戰使用了四縫線、滑球、切球、曲球、彈指曲球、沉球、滑切球、指叉球，逼得勇士打者像在玩輪盤，每一位主力包括歐比斯（Ozzie Albies）、歐森（Matt Olson）都至少被達比修三振1次。

教士打者在第4局KO勇士先發投手艾爾德（Bryce Elder），他該局一個人都沒解決，總計3局失7分，教士第九棒金河成也追擊1發陽春炮助威。9局下歐比斯安打得分，幫助勇士躲過完封。