紐約大都會吞下本季第30敗，包括近期5連敗，在國聯東區只贏過擺爛的馬林魚。大老闆科恩（Steve Cohen）也在網路Ｘ平台表示：「我知道球迷很沮喪，謝謝大家關心。」他重金簽下的明星游擊手林鐸（Francisco Lindor）、終結者迪亞茲（Edwin Diaz）狀態都非常差。

前役輸1分之差輸給巨人，26日兩軍再戰，迪亞茲第9局領先1分時登板，被敲了兩支安打遭追平，巨人在延長賽灌到7比2逆轉勝。這是迪亞茲本季第4次搞砸救援，而且他只有5次救援成功。本月中對戰馬林魚，迪亞茲9下登板，只解決1人就被打掉4分，換言之，迪亞茲非但沒能守護球隊，反而成為對手尋求逆轉的希望。

美媒《紐約郵報》質疑迪亞茲不該繼續擔任終結者，總教練曼多薩（Carlos Mendoza）堅決地回應：「他就是我們的終結者，為了讓我們贏得比賽並達到我們的目標，他應該繼續投球，不該把他藏起來，他是極為優秀的投手，我們相信他會好轉的。」

迪亞茲是史上最貴的牛棚投手，游擊手林鐸則簽有更貴的10年3.4億美元（新台幣97億），他曾被大聯盟官網評價為2010-19年代最優秀的游擊手。林鐸前兩季表現相當好，但是本季陷入低潮，各項數據縮水到生涯新低，打擊率0.209、攻擊指數0.648只相當於小聯盟打者。

林鐸解釋是他長年戴隱形眼鏡導致眼睛乾澀，本季外面加戴非處方有色眼鏡來改善視力，他此戰第7局竟然肩膀放鬆，收棒站著看球吞三振，讓球迷懷疑他是否根本看不清楚了。林鐸賽後說他是用猜的，結果猜錯了而已。對方投手在那個打席連續5球都是壞球，不巧第6顆就是唯一的好球，形成這個怪異的鏡頭。