You gotta feel for Edwin Diaz. pic.twitter.com/pzFXTYVaam — Isaac Azout (@IsaacAzout) May 18, 2024

大都會苦等1個球季才迎回傷癒的救援王迪亞茲（Edwin Diaz），但他19日登板砸鍋讓大都會吞下苦澀的敗仗。大都會前8局打完領先2分，第9局JD馬丁尼茲（J.D. Martinez）、馬泰（Starling Marte）二壘打再添2分保險分，大都會獲勝機率超過97%。

迪亞茲9局下登板，由於差距4分所以只算是普通中繼，沒想到4分領先還是不夠花，他一登板就被敲了二壘打，馬林魚「爵士」奇松（Jazz Chisholm Jr.）安打追回1分，轉眼又有另一位打者上壘，後面貝爾（Josh Bell）上來第1球出棒就轟成中外野428呎的3分全壘打！

馬林魚9比9追平，直接把迪亞茲打退場，他只解決1位打者，0.1局失4分。進入延長賽突破僵局制，馬林魚羅培茲（Otto Lopez）10局下半安打送回二壘的起始跑者，10比9氣走大都會，以不滿4%的機率逆轉成功。

迪亞茲本季5次救援成功，砸鍋3次，此戰不符救援條件所以不計入，他的自責分率漲到5.50，特別是近況很差，5月份的自責分率為9.82。迪亞茲是史上身價最高的牛棚投手，簽有5年1.02億美元合約（新台幣32.8億），他受傷前在2022年繳出32次救援成功、1.31自責分率，獲頒國聯最佳中繼投手獎。