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周二道奇做客巨人主場，道奇球星大谷翔平4局上敲出右外野方向陽春砲，本季第12轟順利出爐，生涯累積183發全壘打，持續推高日本球員在大聯盟的全壘打障礙，值得注意的是，這球差點飛出巨人甲骨文球場外，初速與飛行距離都相當驚人。

大谷掌握投手Keaton Winn一顆內角失投的滑球，輕鬆掃上右外野看台，擊球初速高達113.4英里（約182.4公里），飛行距離為446英尺（約135.9公尺）差點就飛越球場大牆，掉進海灣。

過往，只要有全壘打球掉進球場外的海灣，許多已經乘著小艇的球迷就會開始搶球，是甲骨文球場著名的風景，可惜未能再現。大谷翔平相隔6場開轟，同時是大谷首次在甲骨文球場擊出全壘打，生涯已經在大聯盟25座球場開轟過，為日本旅美球員最多。

大谷開轟帶動道奇隊攻勢，單局進帳4分大局，5局上貝茲（Mookie Betts）與大谷連續敲安，接著貝茲趁著史密斯（Will Smith）適時安打回到本壘攻下第5分，Keaton Winn該局沒有解決任何打者就退場，先發4局失掉5分自責分。