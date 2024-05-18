Leadoff homer for Mook! pic.twitter.com/AEAfWgcwMz — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 18, 2024

Celebrating Shohei Ohtani Day with a homer! pic.twitter.com/Ei2J94Urmu — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 18, 2024

洛杉磯市議會宣布每年5月17日做為「大谷翔平日」，果然大谷翔平美國時間17日就在洛杉磯主場開轟了。道奇對戰紅人的首局，貝茲（Mookie Betts）轟出首打席全壘打，大谷擊出一壘方向強勁滾地球遭美技沒收。第3局大谷上來第1球就出重棒揮成反方向的左外野兩分炮，本季第13轟獨居國聯全壘打王！

道奇左投派克斯頓（James Paxton）第4局被敲安又暴投，紅人進佔二壘，史提爾（Spencer Steer）打成游擊方向滾地，道奇一哥貝茲輕鬆撿球卻發生暴傳失誤，被紅人趁機得分。這是貝茲本季守備游擊40場以來的第6次失誤，紅人一度靠著台裔外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）、史蒂芬森（Tyler Stephenson）兩發陽春炮追平比分，讓派克斯頓無緣勝投。

第7局大谷敲成游擊方向內滾，本該是雙殺打，紅人游擊手迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）暴傳失誤，大谷幸運溜上二壘。弗里曼（Freddie Freeman）獲得敬遠四壞，威爾史密斯（Will Smith）隨即敲安送大谷跑回超前分，弗里曼也趁著投手暴投回來得分，紅人因這次失誤白送兩分。第8局海沃德（Jason Heyward）追擊陽春炮增添保險分，終場道奇7比3獲勝。