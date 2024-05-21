巨人新秀外野手馬托斯近況極佳。（美聯社資料照）

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）生涯第10度入選美聯單周最佳球員，正好成為史上第10位達成這項壯舉的選手。賈吉今年開季表現欠佳，到4月底僅有0.207打擊率、6支全壘打，進入5月後他開始發威，上周敲了3轟5打點、單月打擊率高達0.386，目前以13轟暫居美聯第3。

國聯單周最佳球員是巨人新秀外野手馬托斯（Luis Matos），他開季被降到3A，上周才升回大聯盟，沒想到他一上來就打個不停，出賽6場海灌16分打點。

洋基近來連續橫掃雙城、白襪，締造一波7連勝，但是21日慘遭水手逆轉。賈吉仍維持打擊熱度，4打數2安打，加上失誤與四壞保送，單場4次上壘。雙方前8局打完之後，洋基贏球機率高達97%，結果第9局的投手荷姆斯（Clay Holmes）砸鍋，水手猛將J-Rod安打帶起攻勢，連續5人上壘，單局4分超前比數，水手以5比4戰勝洋基。

賈吉此戰之後上壘率達到0.406，在美聯僅次於太空人塔克（Kyle Tucker，0.421）以及隊友索托（Juan Soto，0.415），總攻擊指數0.988也僅次於塔克的1.039。塔克以15轟暫居美聯全壘打王。